بدء جنى محصول القطن فى الوجه القبلى نهاية أغسطس

كتبت أسماء نصار

يستعد مزارعى القطن لاستقبال موسم جنى المحصول للموسم الحالي، بالوجه القبلي وبالتحديد في محافظة الفيوم، نهاية الشهر الحالى وفتح الحلقات لاستقبال الأقطان، والانتهاء من الخطوات التنفيذية لموسم تسويق القطن 2024/2025.



ومن جانبه، قال الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن للإنتاج، إن المساحة المنزرعة بلغت 311 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وهذه المساحة يوجد منها 70584 فدانا عبارة عن مساحة أقطان الإكثار المخصصة لإنتاج التقاوي اللازمة لزراعة كافة المساحات المستهدفة العام القادم، وهذه المساحة تقسم على 7 أصناف رئيسية موجودة على الخريطة الصنفية للقطن في مصر.



وأوضح يحيى فى تصريحات له، الأصناف بالترتيب، مساحة الصنف إكسترا جيزة 92 حوالى 1520 فدانا، ومساحة الصنف سوبر جيزة 97 بلغت حوالى 7161 فدانا، ومساحة الصنف سوبر جيزة 94 بلغت 30153 فدانا، أما مساحة الصنف سوبر جيزة 86 بلغت 14714 فدانا، في حين أن مساحة الصنف جيزة 95 قد بلغت 12400 فدان، بينما مساحة الصنف جيزة 98 بلغت 667 فدانا، وهذه المساحات يمكنها إنتاج تقاوي تكفي جميع المساحات المستهدفة للزراعة في الموسم القادم، مشيرًا إلى أن الحالة العامة للزراعات على مستوى الجمهورية جيدة والنباتات تنمو بصورة جيدة ويبشر الوضع العام بمحصول جيد.



وأكد يحيي أنه تم الانتهاء من عمليات نقاوة النباتات الغريبة والطرز المخالفة في حقول الإكثار بالوجه البحرى، وأصبحت جميع مساحات التقاوي علي أعلى درجة من النقاوة الوراثية ومماثلة تماما للصفات القياسية لكل صنف وجاري الاستعداد لعمليات التفتيش الحقلي واعتماد مساحات الإكثار.

وأضاف أن معهد بحوث القطن يقوم حاليا علي زيادة مساحات المزارع المعاونة، وذلك من أجل زيادة كميات تقاوي الأساس ومعدل التغطية لإنتاج كميات أكبر من التقاوي تكفي لزراعة كافة المساحات، وتقليل مدة تداول السلالة في السوق حفاظا على اصناف وسلالات القطن.