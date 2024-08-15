انقلاب سيارة أجرة فى ترعة الرغامة شرق بأسوان وإصابة سيدتين

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، اليوم، الخميس، حادث انقلاب سيارة أجرة "كبود" فى ترعة بالقرب من قرية الرغامة شرق بمركز كوم أمبو، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

تلقت تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة كبود فى ترعة قرية الرغامة شرق بمركز كوم أمبو.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين وهما: فردوس سعد عبد المجيد، 25 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان موسى خلف، 17 سنة، مصابة سحجات بالوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.