انتخابات الجزائر.. المرشح عبد المجيد تبون يؤكد مواصلة سياسة الدعم الاجتماعى

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أكد المرشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، عبد المجيد تبون، عزمه على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعى من خلال دعم الفئات الهشة ورفع القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها، مع عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.



وأوضح تبون، فى مداخلة له خلال برنامج "التعبير المباشر" المخصص لكافة المرشحين للسباق الرئاسى، والمذاع عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، فى إطار اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، أنه يلتزم بمواصلة "الإنجازات المحققة اقتصاديا وماليًا" وكذلك "السياسة الداعمة للشباب والحفاظ على الطابع الاجتماعى للدولة ومواصلة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ".



وأضاف أنه سيعمل على مواصلة محاربة مختلف الظواهر السلبية والآفات على غرار الرشوة والفساد إلى جانب حماية الفئات الضعيفة على غرار ذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى.



وتابع قائلاً إنه سيعمل على مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور التى يعتزم أن تبلغ نسبة زيادتها 100 بالمائة فى آفاق سنة 2027، إلى جانب رفع منح التقاعد.



وفى السياق ذاته، أكد تبون التزامه بمواصلة محاربة نسبة التضخم التى "انخفضت من 11 بالمائة إلى 6 بالمائة"، وهو ما سيدعم "سياسة رفع قيمة العملة المحلية تدريجيًا".



وفى الشق الاقتصادى، تطرق تبون إلى "استعادة القوة المالية للبلاد من احتياطى الصرف دون اللجوء إلى الاستدانة التى من شأنها رهن موقف بلاده السياسي".