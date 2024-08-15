اليوم.. محاكمة سفاح التجمع أمام الجنايات والمحكمة تنتظر طلب رد الهيئة

كتب إبراهيم قاسم - أحمد حسني

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، قرارها بشأن محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن فى الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية وذلك بعد ورود قرار محكمة الاستئناف فى طلب رد محكمة الجنايات الذى تقدم به دفاع المتهم.

ومن المقرر في حالة قرار محكمة الاستئناف برفض طلب الرد أن تستكمل محكمة الجنايات نظر القضية والفصل فيها، وحال قبوله سيتم تنحى المحكمة وإرسال القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة توزيعها على دائرة جديدة، كما قد يتم تأجيل جلسة المحاكمة اليوم أمام محكمة الجنايات لحين الفصل فى طلب الرد.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء الماضى لدفاع سفاح التجمع والذى طلب رد هيئة المحكمة وتأجيل الجلسة لحين تنفيذ إجراءات الرد، مدعيا عدم تنفيذ طلبات الدفاع.

كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 أبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

بين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.