اليوم.. آخر موعد لسحب كراسات التقديم بالمعاهد الصحية الشرطية

كتب محمود عبد الراضي

تتيح وزارة الداخلية، اليوم الخميس، كآخر موعد لسحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث"، حيث أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2024- 2025" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

جاءت الشروط كالآتي:

▪ أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

▪ ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد على 25 سنة فى أول أكتوبر 2024م .

▪ ألا يقل الطول عن 160سم للإناث، 165سم للذكور وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم .

▪ أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة (شعبة علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمى ( أى عام دراسى سابق ) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65% .

▪ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو معفى منها نهائيًا .

▪ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

▪ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .

▪ ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى .

▪ أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة .

▪ ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، والتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد .

▪ أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى موقع شرطى وفقًا لإحتياجات العمل .

▪ يشترط على المتقدم أثناء إجراء الاختبار الطبى تقديم آشعة عادية على الصدر حديثة مرفق بها تقرير من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية .

أحكام عامة:

▪ يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت الموافق 13/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 15/8/2024، وذلك بمستشفيات هيئة الشرطة بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط) على أن يتم إستلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15/7/2024 حتى يوم الإثنين الموافق 19/8/2024، وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

▪ يحق للمعهد استبعاد من يتقرر لياقته الطبية من المقبولين بعد إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

▪ يُلحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومى مع الإلتزام بالقواعد الإنضباطية وبالزى المقرر والمظهر العام .

▪ تكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين- وتؤهل الدراسة الطالب للحصول على "دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية" ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقًا للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن، ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر" على فترتين " نظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.

▪ مناهج الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كما يحصل الخريج على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

▪ يتعهد الطالب وولى أمره كتابةً "متضامنين" بالإلتزام باللوائح الداخلية للمعهد وعند رغبة الطالب فى عدم الإستمرار فى المعهد يتقدم بطلب إستقالة إلى مدير المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من واحد وعشرون عامًا ويلتزم برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد بالتضامن مع ولى أمره.

▪ إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضًا منها والتى قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد يُفصل بقرار من مجلس التأديب.

المزايا الممنوحة للمتقدمين:

▪ تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب، وقيمة الملابس أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

▪ تُصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة .

▪ يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية .

▪ الإستفادة من جميع المزايا المالية التى يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج" .

▪ الإستفادة من الخدمات الاجتماعية والطبية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التى تُمنح لأفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".