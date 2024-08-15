الوكيل الثقافى بـ"الإسكندرية الأزهرية" يتفقد كنترولى الابتدائية والإعدادية

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الخميس، جولة تفقدية لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية وكنترولى الشهادتين الابتدائية والإعدادية دور ثان، للعام الدراسى 2023/ 2024.

وأكد أثناء متابعته على تحرى الدقة وإعطاء كل ذى حق حقه، ومراعاة مصلحة الطلاب، من جانبه، أعلن مصطفى بهى، مدير التعليم الابتدائى أنه تم الانتهاء من عملية التصحيح للشهادة الابتدائية، وجار استكمال أعمال الرصد والمراجعة مستمرة.

وفى السياق ذاته، أكد سلامة القط، مدير التعليم الإعدادى، أن عملية التصحيح للشهادة الإعدادية تسير على أكمل وجه، مع الالتزام بالدقة والمراجعة لضمان حقوق الطلاب، مشددًا على أن الإدارة تسعى دائمًا لتحقيق مصلحة الطلاب.