النيابة تباشر التحقيق فى واقعة مقتل سائق وإصابة مزارع بدار السلام سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

باشرت النيابة العامة بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، برئاسة المستشار عبد الرحمن حمدى عبد العزيز وكيل نيابة دار السلام التحقيق مع المتهم "محمد ع ع م 32 سنة مزارع والمتهم بقتل سائق وإصابة مزارع فى مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، عقب تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج، قد تمكنت من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات بينهما نتج عن المشاجرة وفاة سائق وإصابة شقيقه، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام، ووجود متوفى ومصاب، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة بين " طرف أول " محمود ع م ج 55 سنة سائق توفى أثر إصابته " برش خرطوش بالصدر " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى، وشقيقه أحمد ع م ج 58 سنة مزارع مصابًا " برش خرطوش بالقدم اليمنى " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد.

وبين طرف ثان "محمد ع ع م 32 سنة مزارع، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم وافاد الثانى من الطرف الأول والطرف الثانى تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثانى بإحداث إصابتهما والتى أودت بحياة الأول من السلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلاف بينهم على ملكيه قطعة أرض زراعيه بذات الناحية.

تم التحفظ على السلاح المستخدم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة برئاسة المستشار عبدالرحمن حمدى عبدالعزيز، وكيل نيابة دار السلام.