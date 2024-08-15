المبعوث الأمريكى إلى ليبيا: المصالحة الوطنية الشاملة ستوفر الاستقرار الليبى الدائم

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أكد المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند اليوم /الخميس/ أن المصالحة الليبية الشاملة ستوفر الأساس للاستقرار الدائم فى ليبيا.



جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأمريكى فى تونس مع سفيرة الاتحاد الأفريقى وحيدة العيارى لبحث عملية المصالحة الوطنية فى ليبيا..حسبما ذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) وأوردتها وكالة الأنباء الليبية (وال).



وقال المبعوث الأمريكي: "إن المناخ السياسى الحالى فى ليبيا بحاجة ملحة للمضى قدمًا فى عملية مصالحة وطنية شاملة ستوفر الأساس للاستقرار الدائم فى ليبيا"..مضيفا : "سنواصل العمل مع الاتحاد الأفريقى لدعم الأطراف الليبية المشاركة فى جهود المصالحة الوطنية".