اليوم السابع
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القبض على صاحب محلات تعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص

الخميس، 15 أغسطس 2024 11:51 ص
القبض على صاحب محلات تعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية فى ضبط صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد بالقاهرة لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص).


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة "بدون ترخيص".


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المذكور وعثر داخل الورشة على (2 بندقية خرطوش – 14 طبنجة معدلة – 15 طبنجة صوت - 5 طبنجات ضغط غاز - 8 بنادق ضغط هواء - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 27 خزينة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتعديل)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 







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