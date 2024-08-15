القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النار بكثافة بالتزامن مع اقتحام نابلس بالضفة الغربية

إبراهيم حسان

وقعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة بالتزامن مع اقتحام نابلس بالضفة الغربية.