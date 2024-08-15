اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 10:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصندوق الأسود يكشف آخر كلمة لطيار طائرة البرازيل المنكوبة

الخميس، 15 أغسطس 2024 10:10 م
الصندوق الأسود يكشف آخر كلمة لطيار طائرة البرازيل المنكوبة طائرة ساو باولو
محمد جمال

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بعد العثورعلى الصندوق الأسود، تم الكشف عن الكلمات الأخيرة لطيارين طائرة الركاب المنكوبة التى تحطمت فى البرازيل مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب الحديث فى التسجيل فقد لاحظ الطيار ومساعده انخفاضا حادا فى الارتفاع قبل دقيقة واحدة من الحادث، ويتضمن التسجيل سؤال مساعد الطيار للطيار عما يجرى، وقوله إن الطائرة تحتاج إلى "مزيد من القوة" لتحقيق الاستقرار.


وقال مهندس الطيران البرازيلى والمحقق فى الحادث سيلسو فاريا دى سوزا إنه متأكد تقريبا من أن الجليد تسبب فى الحادث، استنادا إلى مقاطع الفيديو.


وأعلنت الخطوط الجوية البرازيلية، الجمعة، تحطم طائرة على متنها 62 شخصا فى مدينة فينهيدو بالبرازيل.


وأكدت شركة الطيران "فويباس" فى بيان لها أن طائرة كانت متجهة إلى مطار جوارولوس الدولى فى ساو باولو تحطمت وعلى متنها 58 راكبا وطاقم من أربعة أفراد.







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