السيطرة على مشاجرتين بطما وجهينة وضبط 8 متهمين

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرتين منفصلتين الأولى بدائرة مركز شرطة طما، وتم ضبط 5 أشخاص بينهم 2 مصابين، والثانية بدائرة مركز جهينة وتم ضبط 3 بينهم مصاب، تم نقل المصابين للمستشفى.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغين منفصلين الأول بوجود مشاجرة بدائرة مركز طما بين " طرف أول "طلعت ج ش م 42 سنة تاجر مواشي مصاب " جرح طعني بالفخذ الأيسر "، ونجل عمومته محمد م ا 43 سنة عامل مصاب " بجرح طعني بالبطن " وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبين " طرف ثان "حسين م ح م 30 سنة تاجر مواشي، ونجلي عمومته مراد ح ا م 15 سنة طالب، إبراهيم ل ا م 16 سنة طالب الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض " سكين " وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض " مطواة " تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول المنوه عنها بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما علي أثر مشادة كلامية بينهم، بسبب خلافات مالية بين الأول من الطرف الأول والأول من الطرف الثاني على تجارة المواشى.

وجاء البلاغ الثانى بمركز جهينة بين " طرف أول " حسن ع ا ا 19 سنة طالب مصاب " بجرح نافذ بالصدر من الناحيه اليسري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

وبين " طرف ثان "عمر ع ع س 33 سنة عامل، وشقيقه عاطف ع ع س 43 سنة عامل، الطرفان أبناء عمومة مقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض مطواة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات ماليه بينهم، تم تحرير محضرين بالواقعتين، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.