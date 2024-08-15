السيطرة على حريق داخل حظيرتين بمركز سوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مشيدة بالطوب الأبيض مسقوفة بالعروق الخشبية والبوص، وامتد إلى حظيرة مجاورة بدائرة مركز شرطة سوهاج، دون حدوث إصابات، حيث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى، طبقا للتحريات.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة بنشوب حريق بحظيرة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بنشوب حريق بحظيرة مشيده بالطوب الأبيض مسقوفه بالعروق الخشبية والبوص ملك محمد ج م م 24 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وإمتد الحريق لحظيرة ملاصقه بذات المكونات والمساحة ملك محمد خ م ا 32 سنة عامل ومقيم بذات الناحية.

تم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة، وتمت علي الحريق وإخماده، لــم ينتج عــن الحريق ذلك ثمــة إصابـــات، وإنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص والتين.

وبسؤال مالكي الحظيرتين بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحظيرة الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.