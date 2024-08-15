اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 02:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصرى.. إنفوجراف

الخميس، 15 أغسطس 2024 02:18 م
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصرى.. إنفوجراف استقرار السوق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاد الاستقرار للسوق المصرية بشكل سريع، وخصوصا سوق الصرف، بعد الهزة التى تعرض لها عقب اضطراب الأسواق العالمية الأسبوع الماضى، لكن العديد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة أعادت المستثمرين للاطمئنان، خاصة المستثمرين الأجانب، ومن أهمها التحسن في الكثير من مؤشرات الاقتصاد المحلية المصرية، بالإضافة إلى عودة الاستقرار في الأسواق العالمية.

الدولار

الدولار
 
الجنيه امام الدولار
 
وواصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس تراجعه، أمام الدولار، بشكل كبير والذي بدأه منذ جلسة أمس الأربعاء، ليكسر حاجز 49 جنيها لأسفل أمام الدولار.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى اليوم 48.94 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، بعدما كان قد تخطى 49.55 جنيه منذ أيام.

وجاء تراجع الدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أهمها توافر الدولار من عدة مصادر فى السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية وكذلك التحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلية.

 







سعر الدولار

اسعار الدولار

الاقتصاد المصري

تحسن المؤشرات

استقرار السوق

الدولار

اليوم السابع بلس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مصر

سعر الدولار اليوم مصر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار بنك مصر

سعر الدولار الان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار اليوم في البنك

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة