الدفاع الروسية تعلن تحطم قاذفة قنابل استراتيجية فى منطقة إركوتسك

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في منطقة إركوتسك جنوبي البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت بأن القوات الروسية، استهدفت مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيّرة، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية فى 152 منطقة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءي المشاة الميكانيكي 58 و50 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي فوديانوي وبريتشيستوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 125.