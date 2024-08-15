الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بتعيين المستشار عبدالرازق شعيب رئيساً لهيئة قضايا الدولة

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبدالرازق شعيب رئيساً لهيئة قضايا الدولة وذلك اعتبارا من يوم 15 أغسطس الجارى.

وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995 الصادر في 10 أغسطس 1995.

ورقي المستشار عبدالرازق شعيب رقي إلى درجة وكيل الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 ثم رقي إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة ولا زال بالخدمة حتى تاريخه.

وعمل المستشار عبدالرازق شعيب في عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة وهى أسيوط -سوهاج- الوادي الجديد - التفتيش الفني -أسيوط رئيسا-أسيوط أول رئيسا أسيوط أول رئيسا-رئيس قطاع وسط الصعيد ثان – رئيس قطاع جنوب الصعيد ثان - رئيس قطاع الإدارية العليا.

وأنتدب المستشار عبدالرازق شعيب مستشاراً قضائياً لمحافظه المنيا في الفترة من 1 /10 / 2000 إلي 29 /9/ 2005

كما أعير المستشار عبدالرازق شعيب للعمل كبير مستشارين قانونين في مجموعه الشئون القانونية بشركة النفط بدولة الكويت.