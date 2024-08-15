التعليم: تدريس كافة المواد لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى على مدار العام

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين الأول والثانى من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية على مدار العام الدراسى بفصليه الدراسيين الأول، والثاني.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تعتبر مادة التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطلاب على مدار العام الدراسي، ويعقد له تقييم عملى ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى، وتعتبر مادة نجاح ورسوب، كما يعتبر الانتظام فى الحضور والتفوق فى النشاط الرياضى شرطا للاشتراك فى المسابقات الرياضية التى تنظمها الوزارة، أو المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية، أو المدرسة.