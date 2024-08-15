اليوم السابع
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التحقيق فى دهس سيارة ملاكى لعامل دليفرى بسموحة الإسكندرية

الخميس، 15 أغسطس 2024 12:55 م
التحقيق فى دهس سيارة ملاكى لعامل دليفرى بسموحة الإسكندرية إسعاف- أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، واقعة دهس شاب يدعي " أحمد سعيد "، يعمل دليفري، بعد أن صدمته سيارة أثناء توصيله طلبات منطقة سموحة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة ،وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث.

البداية كانت عندما حدثت مشاجرة بين سائق سيارة ملاكي ،وبين سائق سيارة تاكسي، بعد بمنتصف الليل بمنطقة سموحه ، وعند إنطلاق صاحب السيارة الملاكي بسرعة عالية اصتصدم بعامل الدليفري علي مسافة أمتار علي الارض .

وعلي الفور، تم نقل عامل الدليفري، الي أحدي المستشفيات، بعد أن أصيب بكسور ونزيف وفقدان الوعي ، والتحفظ علي السيارة وقائدها ،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

 

 







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إصابة عامل دليفري

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