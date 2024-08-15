البيت الأبيض يستضيف 100 "انفلونسر".. وبايدن مازحا: أنا فى الـ 40 وأبحث عن عمل

كتبت : نهال أبو السعود

حصل المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي على معاملة ملكية في البيت الأبيض يوم الأربعاء، حيث أعطى الرئيس الامريكي جو بايدن إشارة إلى قدرتهم على التأثير على ملايين المتابعين المخلصين لهم.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، استضاف البيت الأبيض مجموعة تضم أكثر من 100 شخص من المؤثرين، المعروفين أيضًا باسم منشئي المحتوى او الـ "انفلونسرز" عبر مجموعة من المنصات الإعلامية من الطهاة وفناني الماكياج إلى معلمي اللياقة البدنية وطلاب الطب للحديث عن قضايا تشمل الصحة العقلية والمساواة في الأجور وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتوقف بايدن ليقول للمؤثرون المجتمعين في مجمع البيت الأبيض: "الحقيقة هي أنكم المستقبل.. أنتم مصدر الأخبار والاحتمالات الجديدة.. أنتم الإنجاز الجديد في كيفية تواصلنا."، وأضاف بايدن مازحا: "ولهذا السبب دعوتكم إلى البيت الأبيض، لأنني في الاربعين حسنا يمكنكم الضحك الان.. ولا تنسوا اني أبحث عن عمل".



جو بايدن

من خلال عرض أهمية وثقل اقتصاد مبدعي المحتوى ــ الذي تقدر قيمته بحوالي 250 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم ــ يعترف البيت الأبيض بأصوات الشباب التي ستكون دائرة انتخابية حاسمة للمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر

وفي أواخر يوليو ، دعم ائتلاف من 17 مجموعة يقودها الشباب كامالا هاريس لـ انتخابات الرئاسة الامريكية، وكانت المنظمات التقدمية التي يقودها الشباب حذرت منذ أشهر من أن بايدن، 81 عامًا، يواجه مشكلة مع الناخبين الشباب، ويأملون الان أن تتمكن هاريس من تسخير انفجار جديد للطاقة بين الناخبين الشباب.

ويأتي حدث البيت الأبيض في الوقت الذي تخوض فيه إدارة بايدن معركة قانونية مع تيك توك حول قانون اتحادي سيحدد مستقبل المنصة في الولايات المتحدة.