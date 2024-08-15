اليوم السابع
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الاوقاف: 11 أسرة قرآنية تتأهل للاختبارات الشفوية بالمسابقة العالمية 31 للقرآن

الخميس، 15 أغسطس 2024 09:23 م
الاوقاف: 11 أسرة قرآنية تتأهل للاختبارات الشفوية بالمسابقة العالمية 31 للقرآن وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف تأهل 11 أسرة لدخول الاختبارات الشفوية المركزية في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، وذلك لفرع الأسرة القرآنية: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد.

ويشترط في هذا الفرع أيضا ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأربعة الأول.

وتحدد يوم الاثنين القادم 19 أغسطس 2024 م موعدًا للاختبار الشفوي المركزي، وذلك بمسجد الرحمة بجوار مقر ديوان عام الوزارة القديم بباب اللوق، الساعة التاسعة صباحًا، مع ضرورة الرقم القومي للاطلاع عليه مع إحضار صورة منه، وصورة شخصية حديثة.

 







وزارة الاوقاف

القران الكريم

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