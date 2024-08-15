اليوم السابع
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الامن الفيدرالى الروسى: إحباط هجوم إرهابى فى مقاطعة تيومين

الخميس، 15 أغسطس 2024 11:34 ص
الامن الفيدرالى الروسى: إحباط هجوم إرهابى فى مقاطعة تيومين الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أكد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، إحباط هجوم إرهابى كان يستعد لتنفيذه اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعى"، حيث خططا لتفجير عبوة ناسفة فى منشأة لهيئات الشؤون الداخلية فى توبولسك، فى مقاطعة تيومين الروسية.

وجاء في تقرير نشره مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ونقله موقع روسيا اليوم، اليوم الخميس، أنه تم العثور على عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، وتم تدميرهم على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات، وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد التحضير لهجوم إرهابي.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن قيامه باعتقال رجلين في مقاطعة تيومين الروسية، بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.







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احباط هجوم ارهابى فى روسيا

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