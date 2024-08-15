الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه للتحديث السياسى بالأردن مع انتخابات 2024

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أكدت نائبة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن أنجيلا مارتيني، دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن لتحقيق التحديث السياسي.



جاء ذلك خلال مشاركتها في إطلاق الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مركز "الحياة - راصد"، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قافلة "شارك صح"، والتي تأتي ضمن حملة مليوني ناخب.



وشددت مارتيني على دعمها وتشجيعها للشباب والشابات المتطوعين المشاركين في القافلة، مؤكدة أهمية دورهم في هذه المرحلة المهمة التي تسبق يوم الاقتراع.

وتهدف القافلة إلى تشجيع المواطنين للمشاركة الصحيحة والفاعلة يوم الاقتراع، ورفع مستويات الوعي حول قانون الانتخاب، وآلية الاقتراع، والأسس التي على الناخب الاستناد إليها في يوم الاقتراع يوم 10 سبتمبر المقبل.



وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة - في بيان اليوم - إن مثل هذه المبادرات تمتلك أهمية كبيرة لا سيما وأنها ستجوب مختلف محافظات المملكة، وستقابل المواطنين وجهاً لوجه.



وشدد المعايطة على ضرورة المشاركة الصحيحة في الانتخابات القادمة، والتي يمكن لها أن تأتي بمخرجات تنسجم مع أولويات الدولة الأردنية وتكون أكثر انسجاماً مع تطلعات المواطنين الأردنيين.



كما عبر مدير مركز الحياة-راصد الدكتور عامر بني عامر عن الحماس الموجود لدى الشباب والشابات المشاركين في القافلة، لإيصال رسائل للمواطنين حول أهمية هذه الانتخابات النيابية للمملكة، وضرورة المشاركة بالشكل الصحيح في يوم الاقتراع.



وأشار أن هذه القافلة سوف تستمر إلى ما قبل يوم الاقتراع بأسبوع، حيث انها ستجوب المملكة من شمالها إلى جنوبها، وفي قراها وبواديها ومخيماتها، وفي معظم الأماكن العامة النشطة في مختلف محافظات المملكة.