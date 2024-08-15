الأمم المتحدة: الحرارة الشديدة تضر بصحة الأطفال بشكل متزايد

أ ش أ

أفاد تحليل جديد نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بأن واحدًا من كل خمسة أطفال - أي ما يعادل 466 مليون طفل - يعيشون في مناطق تشهد ما يساوي ضعف عدد الأيام الشديدة الحرارة كل عام مقارنة بجيل أجدادهم.



وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "تؤدى الحرارة الشديدة إلى زيادة في إلحاق الضرر بصحة الأطفال ورفاههم وروتينهم اليومي"، وفقًا للموقع الرسمى للامم المتحدة.

وقارنت الدراسة بين مستويات درجات الحرارة فى الستينيات من القرن الماضي والفترة من 2020 إلى 2024، حيث تجاوزت 35 درجة مئوية.

وتقدم الدراسة تحذيرا صارخا بشأن سرعة ودرجة زيادة هذه الأيام لنحو نصف مليار طفل حول العالم - العديد منهم لا يمتلكون البنية التحتية أو الخدمات لتحملها.

وفي فحص لبيانات على مستوى الدول، وجد التحليل أيضًا أن الأطفال في 16 دولة يعانون الآن من الحرارة بما يزيد عن شهر إضافي من الأيام الشديدة الحرارة مقارنة بما كانت عليه قبل ستة عقود.

فعلى سبيل المثال، يعيش الأطفال في جنوب السودان في المتوسط ​​165 يومًا شديد الحرارة سنويًا في العقد الحالي، مقارنة بـ 110 أيام خلال الستينيات، بينما في باراجواي ارتفع العدد إلى 71 يومًا مقارنة بـ36 يومًا.



وعلى الصعيد العالمي، يواجه الأطفال في غرب ووسط إفريقيا أعلى تعرض للأيام الشديدة الحرارة وأكبر زيادة بمرور الوقت، ويعاني 123 مليون طفل – أي 39% من الأطفال في المنطقة – الآن من متوسط يزيد عن ثلث السنة، أي ما لا يقل عن 95 يوما، في درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، ليصل إلى 212 يوما في مالي، و202 يوم في النيجر، و198 يوما في السنغال، و195 يوما في السودان.



وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يعيش ما يقرب من 48 مليون طفل في مناطق تشهد ضعف عدد الأيام شديدة الحرارة.



ويشكل الإجهاد الحراري داخل الجسم، الناجم عن التعرض للحرارة الشديدة، تهديدات فريدة لصحة الأطفال.



وتسهم مستويات الحرارة الزائدة في سوء تغذية الأطفال، والأمراض غير المعدية مثل الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتزيد من تعرض الأطفال للأمراض المعدية التي تنتشر في درجات الحرارة العالية مثل الملاريا وحمى الضنك.



وتظهر الأدلة أيضا أن التنمية العصبية، والصحة النفسية، والرفاهية العامة تتأثر.



وأضافت راسل أن "الأطفال ليسوا بالغين صغارا. أجسادهم أكثر ضعفا بكثير تجاه الحرارة الشديدة. الأجسام الصغيرة تسخن بشكل أسرع، وتبرد بشكل أبطأ.

الحرارة الشديدة تشكل خطرا خاصا على الرضع بسبب سرعة ضربات القلب لديهم، لذا فإن ارتفاع درجات الحرارة يكون أكثر إثارة للقلق للأطفال".



وأشارت إلى أن تأثير المخاطر المناخية يتفاقم على صحة الأطفال من خلال كيفية تأثير هذه المخاطر على الأمن الغذائي والمائي، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات للأطفال، والتسبب في النزوح.



كما أن النساء الحوامل معرضات بشكل خاص لتأثيرات الحرارة الشديدة، حيث ارتبط الإجهاد الحراري بمضاعفات الحمل مثل الأمراض المزمنة المرتبطة بالحمل ونتائج الولادة السلبية بما في ذلك الوفاة داخل الرحم، وانخفاض وزن الولادة، والولادة المبكرة.



ووفقا لموقع الأمم المتحدة فإنه خلال الأشهر القادمة، ستقدم جميع الدول الملتزمة باتفاق باريس بشأن تغير المناخ خططها الوطنية الجديدة للمناخ التي ستحدد مسار العمل المناخي لعقد من الزمن. إنها فرصة ملزمة زمنياً لوضع خطط ملموسة لتحقيق أهداف اتفاق باريس.



وتدعو اليونيسف القادة والحكومات والقطاع الخاص إلى استغلال هذه الفرصة لتنفيذ إجراءات مناخية عاجلة وجريئة تحافظ على حق كل طفل في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.