الأمم المتحدة: استشهاد 40 ألف فلسطينى يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم

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قال المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم /الخميس/، إن هذا اليوم يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم، مع إعلان ارتفاع عدد الشهداء فى قطاع غزة إلى أكثر من 40 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأضاف "تورك" - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا الوضع الذى لا يمكن تصوره يرجع بشكل كبير إلى الفشل المتكرر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الامتثال لقواعد الحرب، حيث قتلت فى المتوسط 130 شخصًا كل يوم فى غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وإن حجم تدمير الجيش الإسرائيلى للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة صادم للغاية.



وقال المفوض السامي، إن القانون الإنسانى الدُّوَلى واضح جدًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، داعيا لوقف فورى لإطلاق النار، وإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانوني، داعيا أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليًا حقيقة واقعة.