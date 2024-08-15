اقبال المواطنين على الممشي السياحي بالمنصورة لقضاء أفضل أوقات الويك اند

الدقهلية -محمد الحبشي

شهد الممشي السياحي الجديد بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، تواجد اعداد كبيرة من المواطنين مع بداية الساعات الأولي من مساء اليوم، للإستمتاع بأفضل الأجواء في عطلة نهاية الأسبوع

ويحرص المواطنين دائما علي التواجد بالممشي السياحي الجديد للاستمتاع بأجواء مختلفة، حيث يتمتع هذا الممشي بالعديد من المميزات واهمها التواجد علي مياه النيل مباشرة ما يجعل أجواء الطقس معتدله نهارا ورائعة في أوقات الليل، اضافة الي تواجد للبواخر النيليه التي يستمتع المواطنين من خلال استقلالها في رحلات نيليه، اضافة لتجهيز الممشي الرائع باضاءات وبرجولات خشبيه لاستقبال المواطنين والأسر، وايضا اماكم مخصصه لممارسه الرياضات المختلفه مثل الاسكيت والدراجات والمشي وغيرهم

ويستقبل الممشي السياحي المواطنين مجانا، وذلك بعد انشاءه من قبل الدولة المصرية، التي تحرص علي خلق متنفسات جديدة ورائعة أمام المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ومن بين هذه المتنفسات هو الممشي السياحي الجديد بالمنصورة

ويقع الممشي السياحي الجديد علي مياه النيل مباشرة بطول 1250 متر، ويفصل مدينتي المنصورة وطلخا والتي يفصلهما مياه نهر الينل ايضا.