اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 09:49 ص
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ارتفاع شديد بدرجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية.. مباشر

الخميس، 15 أغسطس 2024 09:29 ص
ارتفاع شديد بدرجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية.. مباشر طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد محافظة المنوفية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس طقسا شديد الحرارة على معظم مناطق المحافظة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحراره رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعت الهيئة أيضا أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبه ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

 







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