إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة جامبو أعلى الطريق الإقليمي بنها - غيتة، في اتجاه بنها، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم افسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة جامبو أعلى الطريق الإقليمي بنها - غيتة، في اتجاه بنها، بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.