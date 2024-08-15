إصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انفجار أسطوانة غاز فى فرن عيش، فى منطقة السويقة، بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد انفجار أسطوانة غاز فى فرن عيش فى منطقة السويقة، بقرية حجازة قبلي في مركز قوص.

وتبين إصابة "عبدالله.أ" 19 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر، و"عبدالوهاب.ع" 21 عامًا، بحروق بالذراعين من الدرجة الأولى، و"سيد.م" 21 عامًا، بحروق بالساقين والذراعين من الدرجة الأولى، وجميعهم سودانيى الجنسية، إثر انفجار أسطوانة غاز فى فرن عيش فى منطقة السويقة، بقرية حجازة قبلي في مركز قوص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص لتلقي العلاج اللازم، والسيطرة على الحريق قبل امتداده.