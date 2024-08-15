اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص خلال اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية

الخميس، 15 أغسطس 2024 03:11 ص
إصابة 3 أشخاص خلال اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى
محمد جمال

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الخميس إصابة 3 أشخاص خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلى استهدفت حى الصبرة جنوبى مدينة غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبى الضفة الغربية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

ووقعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية، وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة بالتزامن مع اقتحام نابلس بالضفة الغربية.

كما قامت قوات الاحتلال بنسف مربعات سكنية فى بلدة القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة.







نابلس

الضفة الغربية

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى




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