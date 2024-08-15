إسبانيا تعلن الطوارئ بسبب عاصفة دانا.. فيديو

فاطمة شوقى

تهدد عاصفة دانا بعض المناطق فى إسبانيا بالخطر، بسبب هطول الأمطار والعواصف والأمواج القوية وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، وتحذر وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (AEMET) من هطول أمطار محلية قوية أو قوية جدًا وعواصف مصحوبة بتساقط البرد في مناطق أراجون وكاتالونيا وفالنسيا ومورسيا وجزر البليار، بالإضافة إلى هطول أمطار قوية ومستمرة محليًا في نافارا وفترات من الرياح في جزر الكناري.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أنه سيتم إعلان الطوارئ والتنبيه البرتقالى في برشلونة وجيرونا ومناطق آخرى، وبالمثل، سيتم تسجيل تحذيرات بشأن الرياح والظواهر الساحلية في كناريا ولا بالما وتينيريفي. بالنسبة لهذا الجزء، ستكون الرياح فقط في لا جوميرا والظواهر الساحلية فقط في إل هييرو وإيبيزا وفورمينتيرا ومايوركا ومينوركا وجيرونا.

وعلى الرغم من استمرار درجات الحرارة المرتفعة إلا أن هناك توقعات بانخفاض تدريجى لتصل إلى 36 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وسجلت إسبانيا ، 608 حالات وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع الذي بدأ فيه أغسطس (29 يوليو إلى 5 أغسطس)، أي ما يقرب من ضعف الأسبوع السابق (22-29 يوليو)، عندما تم تسجيل 335، لتصبح بذلك في أسوأ أسبوع على الإطلاق ، وفقًا لتقديرات معهد كارلوس الثالث الصحي (ISCIII).



ومنذ بداية الصيف، تم تسجيل إجمالي 1308 حالة وفاة بسبب الحرارة الزائدة، منها 765 حالة في يوليو و543 في الأيام السبعة الأولى من أغسطس وحده، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.



وبدأ شهر يوليو بإجمالي 37 حالة وفاة بسبب هذا السبب في أسبوعه الأول، وتتزايد مع مرور الأيام. وارتفعوا إلى 49 في الأسبوع الثاني. إلى 102 في الثالثة وأخيراً إلى 337 في الأخيرة. وفي الأول من أغسطس أضيفت 608 وفيات، وفي الفترة من 5 إلى 7 أغسطس تم تسجيل 178 حالة.