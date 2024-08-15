اليوم السابع
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أستاذ كبد يكشف لقناة الناس أعراض جدرى القرود.. فيديو

الخميس، 15 أغسطس 2024 06:52 م
أستاذ كبد يكشف لقناة الناس أعراض جدرى القرود.. فيديو الدكتور أحمد درة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الأزهر
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أحمد درة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة الأزهر، إن جدرى القرود هو مرض يشبه الجدرى العادى لكنه أضعف منه، وانتشر فى بعض المناطق بأفريقيا قبل أن يظهر فى أماكن أخرى مثل أمريكا وأوروبا.

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، إلى أن المرض ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، وقد يصاحبه أعراض مثل الحرارة والبثور وانتفاخات فى الغدد الليمفاوية.

وأضاف أن النصائح الأساسية للوقاية تشمل تجنب التلامس المباشر مع المصابين وتجنب العلاقات الجنسية معهم، موضحا أن فترة الشفاء من المرض تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويعزز الشفاء مناعة الجسم ضد المرض.

 







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أعراض جدري القرود

جدري القرود




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