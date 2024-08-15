آداب سوهاج تحتفل بتخريج 3 آلاف طالب وطالبة بحضور رئيس الجامعة

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل الخريجين لطلاب الدفعه 45 لكلية الأداب بحضور الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، و اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، ولفيف من عمداء الكليات ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام ومنسقي البرامج المختلفة بالكلية وأولياء أمور الطلاب الخريجين، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات داخل الحرم الجامعي الجديد.

وأعلن النعماني خلال كلمته عن تعيين 21 معيد من أبناء الدفعة 45، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تأهيل وتمكين الشباب الذي اصبح محوراً إستراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، موجهاً تحيته إلى أولياء امور الطلاب على ما بذلوه من جهد لرعاية ودعم أبنائهم، متمنياً للخريجين مستقبل باهر ملئ بالنجاحات والتوفيق، كما قدم الشكر والتقدير لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المجهود المبذول في تقديم خدمة تعليمية متميزة لإعداد خريجين مؤهلين، وقادرين على تحقيق أهداف وطنهم في التنمية والتقدم.

وأعرب الدكتور عبد الناصر يس عن سعادته بتخريج دفعة جديده من طلاب هذه الكلية العريقة التي انشئت منذ عام 1975 م، تعد من أقوي كليات الآداب علي مستوي الجمهورية بما تمتلكه من أقسام علمية كثيرة، وخبرات متنوعة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي ساهمت في اعداد خريجين علي مستوي عالي من الكفاءة علي مدار 45 عاماً، حيث تقلد أبناءها العديد من المناصب القيادية في الجامعات والمؤسسات المختلفة، متمنياً في نهاية كلمته مستقبلاً باهراً للجميع.

وقال الدكتور محمد توفيق ان الكلية تحتفل اليوم بتخريج 3000 طالب وطالبة من الأقسام والبرامج المختلفة، مؤكدا أن الكلية تحرص كل عام على تخريج دفعه متميزه من الخريجين، القادرين علي المنافسة بقوة في سوق العمل، حيث شهدت الكلية في الآونة الأخيرة نقلة نوعية، وتطوراً كبيراً في خدماتها، ورسالتها التعليمية، والتي تمثلت فى استحداث بعض البرامج، موجهاً شكره وتقديره لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور حسان النعماني الداعم الأول للعملية التعليمية بالجامعة، مضيفاً ان رئيس الجامعة اعلن عن تعيين 5 معيد بالأقسام المختلفة، و6 معيدين بالبرامج الجديدة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم ومجموعه متنوعة من الفقرات الفنيه، حيث نظم الحفل إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع طلاب من اجل مصر.

وفي نهايه الحفل أهدي عميد الكلية الدكتور حسان النعماني درع الكليه تقديراً لدعمه الدائم، كما كرم رئيس الجامعة أوائل الأقسام المختلفة والطلاب الخريجين والمتميزين في الأنشطة الطلابية.