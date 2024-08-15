«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يطلق قذائف عشوائية على مناطق متفرقة بغزة

كتب محمد شرقاوى

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العدوان الإسرائيلى متواصل ويطول كل أحياء القطاع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب، لافتًا إلى حدوث غارة إسرائيلية استهدفت عدة مناطق فى قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأضاف «جبر»، خلال مراسلته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجموعة من المصابين وصلوا إلى المستشفى نتيجة غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى تجاه مجموعة من المواطنين فى المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مجموعة من الفلسطينيين.

وأكد مراسل القناة، أن المدفعية الإسرائيلية تواصل إطلاق القذائف بشكل عشوائى تجاه المنطقتين الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس، تنفيذًا لأوامر قيادات الاحتلال الإسرائيلى، لإخلاء هذه المناطق وتوسيع المناطق العسكرية، ما أدى إلى نزوح السكان للمناطق الغربية بحثًا عن الأمان.

وتابع، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية فى مدينة رفح، مواصلًا أن الطائرات تحلق بكثافة فى مدينة رفح حيث تطلق صواريخها تجاه المناطق الغربية، فيما تواصل المروحيات الإسرائيلية إطلاق نيرانها غرب مدينة رفح.

وواصل: « وادى شمال غزة لا زال يتعرض لإطلاق نيران متواصل من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق المدينة، الذى يشهد تكثيفًا للعدوان خلال الساعات الماضية واستهداف مجموعة من المنازل ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، مشيرًا إلى أن الذوارق الإسرائيلية تتطلق قذائفها تجاه شارع الرشيد وتدميره بشكل واسع».