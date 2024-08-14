اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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9 شهداء فى قصف الاحتلال الاسرائيلى لمدينتى خان يونس ورفح جنوبى غزة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:07 م
9 شهداء فى قصف الاحتلال الاسرائيلى لمدينتى خان يونس ورفح جنوبى غزة قصف غزة
غزة (أ ش أ)

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استُشهد 9 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى لمدينتى خان يونس ورفح، جنوبى قطاع غزة.

ففى خان يونس، استُشهد 5 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال إثر قصف الاحتلال لفلسطينيين في منطقة "بطن السمين"، كما أطلق طيران الاحتلال المروحي نيران رشاشته الثقيلة تجاه المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة. بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وفي مدينة رفح، استُشهد فلسطينيان من طواقم الدفاع المدني برصاص الاحتلال؛ ما يرفع حصيلة شهداء الدفاع المدني منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة إلى 82 شهيدا، كما استُشهد فلسطينيان جراء قصف منطقة عريبة شمال رفح، ومنطقة بدر في حي تل السلطان غرب المدينة.

كما شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارة على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.







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