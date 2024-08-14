3 برامج حديثة تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القناة لطلابها الجدد

الإسماعيلية-صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية الحاسبات والمعلومات تسعى إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل والبحث العلمى فى مجال الحاسبات ونظم المعلومات، وتقديم خدمات فعالة للمجتمع، وذلك فى إطار تخريج دفعات قادرة على تطوير برمجيات فى كل المجالات باستخدام أدوات حديثة.

وأوضح أن الكلية تقدم ثلاثة برامج حديثة للطلاب الجُدد تهدف إلى مواكبة توجهات سوق العمل والتطور التكنولوجي الحديث تشمل برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، برنامج هندسة البرمجيات، برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

وأشار إلى أن الكلية تضم ثلاثة أقسام علمية هي قسم علوم الحاسب، قسم نظم المعلومات، قسم العلوم الأساسية.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمُشرف على كلية الحاسبات والمعلومات توضيحا تفصيليا للبرامج الثلاثة، مشيراً إلى أن برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يعد برنامجا جديدا متميزا بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة يعمل على تخريج كوادر ذات قدرة تنافسية عالية من المتخصصين في مجال علوم البيانات بمهارات تميزهم في المجال و استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات علوم البيانات وعلم الروبوت، بالإضافة إلى بناء القدرات و تقديم استشارات و حلولا تقنية للمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن مميزات برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات تضم تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية؛ لاكتشاف المعرفة وتطبيق الذكاء الاصطناعي على البيانات وخاصة البيانات الكبيرة الحجم، والتعرف على أساليب وطرق التنقيب في البيانات والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، وكيفية استخدامها لحل مشاكل واقعية، مع فهم وإتقان تقنيات علوم البيانات في تحليل البيانات واتخاذ القرارات، وتطبيق مبادئ علوم البيانات لحل مشاكل العمل، إلى جانب بناء نماذج الذكاء الصطناعي، باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والشبكات العصبية للتعلم العميق، والتي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات الأعمال التي تؤثر على نظام العمل في شركة أو مؤسسة كاملة، ودراسة كيفية جمع البيانات سواء المهيكلة أو غير المهيكلة، وكيفية القيام بعملية معالجة وتنظيم المعلومات، بجانب دراسة التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي، مثل علم الروبوت في المجالات المختلفة، والقدرة على بناء نماذج تحليلية ووصفية لتقديم خدمات لتحليل البيانات الكبيرة الحجم ، ودراسة الأساليب والتقنيات التي تتعامل مع البيانات بطريقة متوازنة لرفع كفاءة عمليات الاستعلام في البيانات واستنباط أنماط التغير فيها.

أما عن برنامج هندسة البرمجيات فأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن البرنامج يعد برنامجا خاصا بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة يعمل على تنمية قدرات و مهارات الطلاب في تصميم و تطوير مشروعات البرمجيات و كيفية هيكلة الأنظمة البرمجية و طرق إعادة استخدمها، كما يعمل على تعريف الطالب على طرق صيانة و متابعة و قياس مدى كفائتها و توثيق تلك القياسات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مميزات البرنامج تتضمن تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، من إعداد العروض والاتصال والعمل الجماعي، مما يمكنهم من الاندماج بأسواق العمل المختلفة والمنافسة، وإكساب الخريج القدرة على تحليل وتصميم وتطوير أنظمة البرمجيات، باستخدام الأساليب والتكنولوجيا والبرمجيات الحديثة، و إكساب الخريج القدرة على تصميم وتطوير برمجيات آمنة، واحتراف أحدث أساليب إدارة المشروعات، وتكوين فرق العمل وإدارتها.

وعن مميزات برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية أفاد الدكتور محمد عبد النعيم أن البرنامج يزود الطلاب بالمهارات المكتسبة للخريج بنهاية البرنامج مثل : القدرة على التفكير والإبداع من خلال مواد البرنامج المطروحة مما يمكنهم من إيجاد حلول مناسبة في مجال تخصصهم، بالإضافة إلي تزويدهم بالمهارات الأساسية ، وأحدث الأساليب والأدوات، لدراسة وتحليل وتطوير قواعد بيانات المعلوماتية الحيوية وتحليل وتصميم أنظمة الحوسبة الحيوية، واكتساب مهارات التواصل والتعامل مع البيولوجيين، لتحليل وتوصيف احتياجاتهم الفعلية، مع الإلمام بالعمليات وخطوات ومنهجيات تطوير النظم، واكتساب مهارة برمجة الأنظمة باستخدام لغات البرمجة الحديثة، وتحت نظم تشغيل مختلفة، إلى جانب الإلمام بالمعايير والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية للمهنة.

كما حرصت الدكتور غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على توضيح مجالات العمل في برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والتي تشمل العمل في تطوير الأنظمة الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الاختصاص في قواعد البيانات الكبيرة، الاختصاص في البرمجة وتحليل النظم وتصميمها، والاختصاص في التعلم الآلي وهندسة الروبوتات.