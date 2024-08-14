وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفيات التل المركزي وحميات التل الكبير لمتابعة الخدمات

الإسماعيلية - صبرى غانم

إستكملت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة جولاتها الميدانية على المنشآت الصحية بمركز ومدينة التل الكبير حيث استهلت الجولة بتفقد أقسام مستشفى التل الكبير المركزى ،حيث تفقدت أقسام الاستقبال والعيادات الخارجيه وصيدلية الخارجى واطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات.

ثم تفقدت قسم الغسيل الكلوي والذى يضم 27 ماكينة غسيل كلوى وتابعت تواجد الفريق الطبى وحرصت على الاطمئنان من المرضى على حسن رعايتهم وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم .

ثم توجهت إلى مستشفى حميات التل الكبير وتفقدت إنتظام سير العمل بقسم العلاج الطبيعى للفترة الصباحية وأشادت بإنضباط العمل وتواجد الأطقم الطبية بالنوباتجية .

وتابعت وكيل وزارة الصحة قسم الحضَّانات الجديد والذى يضم 16 حضّانة وقامت بالاطمئنان على تطور حالة الأطفال المبتسرين الصحية بالحضَّانات والإلتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوي بالقسم .

ثم توجهت وكيل وزارة الصحة لقسم العناية المركزة وتابعت حالات المرضى واستمعت من الطبيب المناوب عن حالتهم الصحية ،كما وجهت بالتواصل مع هيئه الشراء الموحد وشددت على إستعجال توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالقسم فى أقرب وقت.

كما تابعت سير العمل بمطبخ المستشفى للتأكد من جودة الوجبات ومطابقتها لمعايير الصحة والسلامة المطلوبة لحالة المرضى بالأقسام الداخلية للمستشفى ،والإلتزام بتعليمات النظافة العامة وأساسيات مكافحة العدوى .

وفى سياق متصل عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إجتماعًا مع فريق إشراف المديرية ومنسقى الفرق لمتابعة خطة العمل بالمستشفى ،ومناقشة تقارير المرور لفريق الإشراف ،وذلك عقب الجولة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة لمستشفى حميات التل الكبير للوقوف على إنتظام سير العمل وخطوات وسُبل حل المشكلات وتوفير أفضل خدمة طبية وعلاجية ممكنه للمرضى.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة بمستشفى التل الكبير المركزى وحميات التل بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتواجد الميداني ومتابعة إنتظام سير العمل بالمنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة دكتور محمد لطفي مدير إدارة المستشفيات ،دكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى ،دكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة التفتيش الصيدلى، دكتورة عزة يوسف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق اشراف المديرية من إدارات العلاجي والتمريض.