وفد طلاب جامعة تشينخوا الصينية يزور جامعة قناة السويس لتعزيز التعاون الأكاديمى

الإسماعيلية-صبرى غانم

استضافت جامعة قناة السويس وفدًا من جامعة تشينخوا الصينية برئاسة الدكتور لي جيانج، وذلك اليوم الأربعاء حيث التقي الوفد بالدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

هدفت الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي بين الجامعتين، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في مختلف المجالات.

وفى هذا السياق، رحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الصيني، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين مصر والصين.

حضر مراسم استقبال الوفد الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس وأستاذ اللغة الصينية.



و أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تفتخر بشراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الصينية، خاصة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ومعهد الاستزراع السمكي ومعهد كونفوشيوس.

كما أشار الدكتور ناصر مندور إلى أنه يتم تدريس اللغة الصينية في ثلاثة روافد بالجامعة، وهي كلية الألسن، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مما يساهم في تعزيز فهم الطلاب للثقافة الصينية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي.

من جانبها، صرحت الدكتورة لي جيانج، رئيس وفد جامعة تشينخوا، قائله: إننا نعتبر هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين، ونأمل أن نتمكن من بناء شراكات أكاديمية جديدة، لافته إلى أن جامعة قناة السويس تمثل نموذجًا للتعاون المثمر، معربه عن أملها أن تسهم هذا الزيارة في تحقيق المزيد من النجاح والابتكار في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الطلابي، مشيره إلى تطلعها إلى العمل معًا لتعزيز هذه العلاقات وتعميق الفهم المتبادل بين الثقافتين المصرية والصينية.

وفي نهاية اللقاء حرص الطلاب على تقديم بعض الهدايا التذكارية لرئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور مع التقاط الصور التذكارية.

حضر اللقاء الدكتورة إيمان مجدي مدرس اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة قناة السويس.

