وزير الطيران يتفقد مستشفى مصر للطيران للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

كتبت رحاب نبيل

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيارة إلى مستشفى مصر للطيران للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين وأسرهم بقطاع الطيران المدنى، وكذا عملاء المستشفى من خارج القطاع؛ حيث كان في استقباله الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والدكتور أيمن وهدان نائب رئيس مستشفى مصر للطيران.

وفي بداية الزيارة، قدم الدكتور أيمن صلاح عرض توضيحي حول الأقسام وجميع الأنشطة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لعملائها، وكذلك استعراض موقف أعمال التطوير والخطط المستقبلية الخاصة بالمستشفى خلال الفترة القادمة.

كما تفقد وزير الطيران المدني الأقسام الطبية والوحدات العلاجية المختلفة بالمستشفى، و كذلك وحدة زراعة النخاع والتى من المقرر ان يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مستشفى مصر للطيران تعد صرح طبي عريق يقدم خدماته الطبية المتنوعة لجميع المرضى المتعاملين مع المستشفى، وأن تطوير الخدمات واستحداثها وتعزيز الشـراكات العالمية الكبرى في المجال الطبي يساعد بشكل كبير في دعم الخبرات الطبية بمختلف التخصصات لتعزيز قدرات منظومة الرعاية الصحية.

وقام وزير الطيران المدنى بزيارة عدد من المرضى بالاقسام المختلفة متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما ناقش الوزير بعض المقترحات التي تساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، واختتم جولته بلقاء عدد من الأطباء بالتخصصات المختلفة والإداريين بأقسام المستشفى، موجهًا بضرورة تقديم كافة التسهيلات وسُبل الدعم والرعاية الطبية اللازمة للمرضى من خلال تعزيز بيئة العمل بأحدث الأجهزة الطبية داخل المستشفى وكذلك الاهتمام بتدريب الأطقم الطبية وأعضاء التمريض بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل خدمة طبية، مؤكداً على أن جودة الخدمة تعد من أولى اهتمامات قطاع الطيران المدنى لارضاء جميع العملاء.



وزير الطيران بمستشفى مصر للطيران



جانب من تفقد وزير الطيران لمستشفى مصر للطيران