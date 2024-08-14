وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع شئون الأمريكتين

أحمد جمعة

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء، بقيادات وأعضاء قطاع شئون الأمريكتين بوزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المقبلة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أكد خلال اللقاء على تثمينه لتطوير العلاقات مع دول الأمريكتين، وذلك في ظل أهمية تلك العلاقات من النواحي الاستراتيجية والسياسية والتجارية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الوزير عبد العاطى حرص خلال اللقاء على التأكيد على أهمية الدور الاقتصادي لسفارات جمهورية مصر العربية في دول الأمريكتين، أخذاً في الاعتبار الأولوية والفرص الكبيرة للتعاون الاقتصادي مع تلك الدول، ولاسيما دول أمريكا اللاتينية، التي تمتلك مصر معها عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية، ولاسيما مع تجمع الميركوسور، والكفيلة بتسهيل ودفع التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وفي ظل مواقف تلك الدول المؤيدة للقضايا العربية.

كما وجه بالعمل على تكثيف التواصل رفيع المستوى مع دول الأمريكتين، وتفعيل آليات التعاون الثنائي والتشاور السياسي مع هذه الدول، سواء على المستوى الوزاري او مستوى مساعدي الوزير، بالإضافة إلى الاستمرار في تكثيف الجولات التي يعكف القطاع على تنظيمها في مصر لسفراء وممثلي دول الأمريكتين للمناطق الصناعية والاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في زيادة الانخراط الاقتصادي مع تلك الدول، وإبراز البيئة الاستثمارية الجاذبة والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد.

وأوضح السفير أبو زيد أن د. عبد العاطي حرص على الاستماع لتقييم أعضاء قطاع الأمريكتين لمختلف جوانب العلاقات مع دول الأمريكتين، وتلقي مقترحاتهم حول سبل تطويرها، بالإضافة إلى الاستماع لعرض متكامل لأبرز محاور عمل القطاع، وما يضطلع به من أنشطة في هذا الشأن خلال الإطار الزمني قصير ومتوسط وبعيد المدى.