وزير الإعلام الفلسطينى: فلسطين حاضرة بقوة فى مهرجان العلمين الجديدة

إبراهيم حسان

شاهد وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي، عروضا جوية تحمل أعلام مصر وفلسطين على هامش مهرجان العلمين الجديدة، وفق نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز.

ووجه وزير الإعلام الفلسطيني، الشكر لمصر على دورها الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان العلمين الجديدة.

أضاف أن مواقف الرئيس السيسي واضحة منذ اللحظة الأولى بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، متابعا من مهرجان العلمين: "كل ما هنا يدل على علاقة مصر وفلسطين الطيبة، ونحن نخوض معركة عنوانها التحدي والصمود".