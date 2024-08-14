اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 09:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرا خارجية الأردن والبحرين يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:00 ص
وزيرا خارجية الأردن والبحرين يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلى على غزة عاهل الأردن
أ ش أ

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تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بحثا خلاله الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان حماية المدنيين.


وشدد الصفدي، خلال الاتصال، على أن خفض التصعيد الخطير في المنطقة يبدأ بوقف سببه الرئيس وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.


وأكد الوزيران، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية ، على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في كافة المجالات.







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