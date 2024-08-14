اليوم السابع
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هدية التفوق عمرة.. سيدة تكافئ ابنها الأول بالثانوية العامة على محافظة الأقصر بالعمرة.. مباشر

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 09:38 م
هدية التفوق عمرة.. سيدة تكافئ ابنها الأول بالثانوية العامة على محافظة الأقصر بالعمرة.. مباشر جانب من اللقاء مع الأسرة
الأقصر - أحمد مرعى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله أجواء البهجة والفرحة مع أسرة الطالب عمر مصطفى الأول بالثانوية العامة على مستوي محافظة الأقصر، بتفوق ابنهم في المرحلة الثانوية.

وقدمت والدة الطالب عمر مصطفى مفاجأة لابنها عبارة رحلة عمرة مهداه منها ووالده الدكتور مصطفى الذي كان الأول على محافظة في الثانوية العامة منذ فترة تتعدي ربع قرن، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين أفراد الأسرة.

فيما قدم علام رمضان هدية إلى الطالب عمر مصطفى، عبارة عن ملابس الإحرام، وقرر عمل احتفالية له وأسرته في مكة المكرمة لدي وصولهم لرحلة العمرة المباركة.

وكان  المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، قد اعتمد نتيجة الدور الثاني  لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة بنجاح 88.79% للطلاب المنتظمين.

وأكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تقدم للامتحان 3466 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3354  نجح منهم 2978، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 80.95%، حيث تقدم للامتحان 71 حضر منهم 63، ونجح منهم 51 طالبًا.
 







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