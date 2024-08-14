هاريس "صادقة" وترامب الأفضل سياسيا.. "AP" ترصد آراء الأمريكيين بمرشحى الرئاسة

كتبت : نهال أبو السعود

كشف استطلاع جديد لوكالة اسوشيتد برس، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين لانتخابات نوفمبر المقبل تتفوق على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في عدد من الصفات القيادية مثل الصدق، رغم تفوق الأخير في ملفات عدة في مقدمتها الاقتصاد والسياسة والهجرة

وقال ما يقرب من نصف الأمريكيين إن "الالتزام بالديمقراطية" و"الانضباط" هي الصفات التي تحدد كامالا هاريس بشكل أفضل، ويقول حوالي 3 من كل 10 أن هذه الصفات تحدد ترامب بشكل أفضل، ويقول حوالي 4 من كل 10 إن هاريس شخص "يهتم بأشخاص مثلك" بينما يقول حوالي 3 من كل 10 ذلك عن ترامب.

ويقول حوالى 4 من كل 10 إن كلمة "صادق" تصف هاريس بشكل أفضل، ويقول 24% إن الجودة تصف ترامب بشكل أفضل.

قالت وكالة اسوشيتد برس ان الاستطلاع يشير إلى أن هاريس تحمل بعضًا من نفس الأمتعة التي أثقلت كاهل الرئيس جو بايدن قبل أن ينهي محاولته لإعادة انتخابه، لكنها تتمتع بمزايا على ترامب عند مقارنتها ببعضها البعض. ولا يزال الديمقراطيون أكثر سعادة بشأن ترشيحها مقارنة بترشيح بايدن.

أمضى ترامب الحملة الانتخابية يدفع نفسه كزعيم قوي قادر على التعامل مع الأزمات الصعبة التي تواجه البلاد، ويشير إلى أن الزعماء الأجانب لن يحترموا هاريس في البيت الأبيض، وبحسب الاستطلاع. يرى أربعة من كل 10 بالغين أمريكيين أن ترامب زعيم قوي، وتقول نفس النسبة تقريبًا ذلك عن هاريس. ويقول حوالي 4 من كل 10 إن ترامب قادر على التعامل مع الأزمات، وتقول نسبة مماثلة إن هاريس في وضع أفضل للقيام بذلك.

وعن انتخابات نوفمبر، ينقسم الأمريكيون بالتساوى تقريبًا بين من يعتقدون أن ترامب أو هاريس أكثر قدرة على الفوز.

في الوقت نفسه، يثق الأمريكيون بترامب أكثر من هاريس عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الاقتصاد أو الهجرة، 45% يقولون إن ترامب سيتعامل مع الاقتصاد بشكل افضل، بينما يقول 38% ذلك عن هاريس. والفرق مماثل فى التعامل مع الهجرة، ومن المرجح أن يثق المستقلون بترامب أكثر من هاريس فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، ويمنحونه الأفضلية فيما يتعلق بالهجرة أيضًا.