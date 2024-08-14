اليوم السابع
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مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل ترد على محاولات الهدنة بارتكاب المجازر

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 12:24 ص
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل ترد على محاولات الهدنة بارتكاب المجازر رياض منصور
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، إن إسرائيل ترد على محاولات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بارتكاب المجازر، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة والاعتداءات على مدارس النازحين، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف الفلسطينيين وتعمل على نشر المجاعة والأمراض، موضحا أن إسرائيل لا تكترث بإدانات مجلس الأمن وتتجاهل بياناته.

وشدد على أنه لا يمكن أن تفلت إسرائيل من العقاب ويجب فرض عقوبات على مرتكبي جرائم الحرب، مردفا: "لا تتخاوا عن واجباتكم كملس أمن فلا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون".







رياض منصور

مجلس الامن

فلسطين

غزة

جرائم حرب




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