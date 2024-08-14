اليوم السابع
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منتخب جامعة بنها يحصد الميدالية الفضية بالمهرجان الرياضى للياقة البدنية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 12:26 م
منتخب جامعة بنها يحصد الميدالية الفضية بالمهرجان الرياضى للياقة البدنية جامعة بنها -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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حصل طلاب جامعة بنها علي الميدالية الفضية على مستوى الجامعات المصرية فى بطولة الكروس فيت الثلجى بالمهرجان الرياضي للياقة البدنية للجامعات المصرية، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بمول مصر.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة، مشيرا إلي أن الجامعة لا تألوا جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.







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