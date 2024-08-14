اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مظاهرات فى سلوفاكيا اعتراضا على إقالة مديرى المسرح القومى والمتحف الوطنى

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:27 م
مظاهرات فى سلوفاكيا اعتراضا على إقالة مديرى المسرح القومى والمتحف الوطنى مظاهرات فى سلوفاكيا ـ صورة أرشيفية
براتسلافا (أ ش أ)

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تظاهر قرابة 20 ألف شخص فى سلوفاكيا اليوم الأربعاء، ضد قرارات حكومية صدرت مؤخرًا، متهمين الحكومة بالسعى إلى تفكيك المؤسسات الثقافية فى البلاد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، أن المتظاهرين فى العاصمة براتسلافا، أعربوا عن رفضهم لقرار وزيرة الثقافة مارتينا سيمكوفيتشوفا إقالة مديري المسرح القومى والمتحف الوطنى، فيمَا اتهمت الوزيرة المعارضة بمحاولة تقويض سلطتها.

وأوضحت الشبكة أن التظاهرة تعد انعكاسًا لتظاهرات مشابهة نظمها نشطاء مدنيون قبل يومين انتقدوا فيها التعديلات التي أجراها وزير العدل بوريس سوسكو على القانون الجنائي عبر إلغاء مكتب المدعين الخاصين وتقليل فترات العقوبة لتهم الفساد وجرائم أخرى. وواجه الوزير انتقادات واسعة الأسبوع الماضي بعد تعليقه حكم بالسجن صادر بحق مدع خاص سابق مدان بتهم الفساد.
 







سلوفاكيا

مظاهرات فى سلوفاكيا

اخبار سلوفاكيا

مظاهرات سلوفاكيا

وزيره الثقافه فى سلوفاكيا




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