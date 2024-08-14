اليوم السابع
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مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة غرقا فى نهر النيل بأطفيح

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 01:22 ص
مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة غرقا فى نهر النيل بأطفيح الانقاذ النهرى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق 4 أشخاص في نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن أب و3 من أبناءه تعرضوا للغرق، خلال محاولة الضحايا إنقاذ أحدهم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثة أحدهم، وجاري استمرار عمليات البحث للعثور على الآخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة.


 







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