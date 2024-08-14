مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين بحادث سيارة ميكروباص في طريق الخانكة-السلام

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق الخانكة السلام دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، حيث أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين، جرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الخانكة العام، وتحرر المحضر اللازم، ورفع السيارة من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثث والاستعلام عن حالة المصابين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب ميكروباص أمام مصنع أبو زعبل للسماد بمركز الخانكة، والذي أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الخانكة كما تم رفع آثار الحادث لعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: شيماء حسن، 35 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاطمة هاني علي، 9 سنوات، مصابة بكسر في الساقين، وأحمد محمد سليمان، 29 عاما، مصاب بكسر بالضلوع، وعرفات عنتر، 36 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، راوية محمد، 50 عاما، مصابة بسحجات وكدمات، بينما توفي كل من: إسراء حسن، وشقيقتها منى حسن، 28 عاما، وابنة عمهما أسماء محمد عثمان، 28 عاما، وجميعهم مقيمون بالشرقية.