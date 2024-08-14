محافظ سوهاج يصدر حركة محليات لنوائب رؤساء المدن

سوهاج - محمود مقبول

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، قرارا رقم 391 لسنة 2024 حركة محليات وذلك لصالح العمل وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من حمد السيد محمد السيد من العاملين بالوحدة المحلية لمركز المراغة العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز طهطا، محمد عبد الرحيم محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد سلامة المنشاة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

وتكليف شربات محمد صديق خليل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وإيهاب الأمير حسن من العاملين بالديوان العام للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وتكليف حمدي بسطاوى عبد الرحمن على، رئيس الوحدة المحلية لقرية بناويط للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة، ابتهال عبد اللاه محمد موسى من العاملين بالوحدة المحلية لحى شرق للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية لحى شرق، وراضي خلف شحاته سكرتير الوحدة المحلية لقرية الصلعا للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الصلعا بمركز ومدينة سوهاج.

وتكليف عبد الباسط يسن محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الكوامل بحرى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية ادفا ، والسيد محمود عامر محمود هلالي من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الكوامل بحرى، ويحيى محمد عبد الغفار سكرتير الوحدة المحلية لقرية روافع القصير للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بندار الكرمانية.

وتكليف عبد الصمد حسین محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية بني حميل للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية أولاد عليو، وراندا عليو على سكرتير الوحدة المحلية لقرية برديس للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنى حميل.

ويكلف سكرتيري الوحدة المحلية لقرى أولاد سلامة بالمنشاة وبناويط بالمراغة بمهام رئيس القرية لحين شغلها.