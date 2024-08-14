محافظ دمياط يعتمد تعديل تنسيق القبول بالتعليم الفنى

دمياط - هيثم مراد

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تعديل تنسيق القبول ببعض مدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى بنوعياته للعام الدراسى 2024/2025، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

وتضمن قرار محافظ دمياط النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة والتي جاءت على النحو التالى:

- تعديل تنسيق مدرسة دمياط الزخرفية بنين من 200 درجة إلى 170 درجة.

- مدرسة شطا الفنية المتقدمة من 200 درجة الى 150 درجة.

-مدرسة مها الفار الإلكترونية بنات من 200 درجة إلى 170 درجة ويتم القبول بتلك المدارس من إدارات "دمياط و السواحل والبساتين بكفر البطيخ وعزبة البرج".

مدرسة المهندس محمد حسن دره الإلكترونية بنات من 225 إلى 200 درجة.

كما تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة فارسكور الزخرفية بنين من 200 إلى 160 درجة ويتم القبول بها من إدارات " فارسكور، العدلية والبستان والخلفية من دمياط، الروضة".

- مدرسة الدكتور رفعت المحجوب الصناعية المشتركة من 200 درجة إلى 160 درجة ويتم القبول من ادارتى الزرقا والسرو.

- مدرسة الرحامنة الصناعية بنين تم النزول بالحد الأدنى للقبول بها من 200 إلى 150 درجة بإدارة الروضة.

- مدرسة كفر سعد الصناعية بنين تم النزول بالحد الأدنى للقبول من 200 إلى 170 درجة ويتم القبول بادارات" كفر سعد و كفر يوسف من كفر البطيخ وميت أبوغالب".

- مدرسة دمياط الجديدة الصناعية المشتركة من 200 إلى 180 درجة بإدارة دمياط الجديدة.

- مدرسة رأس البر البحرية بنين تم النزول بالحد الأدنى للقبول من 200 درجة إلى 190 درجة يتم القبول بإدارة عزبة البرج عدا الصناعات البحرية.

- مدرسة دمياط الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة من 180 درجة إلى 160 درجة.

- مدرسة فارسكور الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة من 180 درجة إلى 160 درجة.

- مدرسة الفنية الصناعية للبنات من 200 درجة إلى 1990 درجة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بدمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد.